Medie: Coop på vej med skuffende regnskab

Danmarks største dagligvarekoncern, Coop Danmark, er på vej med et skuffende regnskab, som slet ikke lever op til forventningerne. Det skriver Finans.



Ambitionen var sidste år at opnå et bedre resultat end i 2015, da overskuddet før skat var på 581 mio. kr. for koncernen og de selvstændige brugsforeninger.



Sådan kommer det ikke til at gå. Tværtimod vil indtjeningen blive markant mindre. Det erfarer Finans fra flere uafhængige kilder.



Det er især discountkæden Fakta, som koster kassen for Coop. Kæden leverer igen et stort underskud, og moderselskabet har gennemført en kapitaltilførsel til fakta på 200 mio. kr. Det fremgår af det offentlige virksomhedsregister, CVR.



Også Kvickly-varehusene giver underskud, og genopretningen af økonomien i de to kæder er ikke forløbet efter planen.



Coop Danmark offentliggør årsregnskabet for 2016 torsdag i næste uge, og koncernen ønsker ikke at kommentere Finans' oplysninger.



Fakta har gennem de seneste tre regnskabsår kæmpet med røde tal og haft et samlet driftsunderskud på 311 mio. kr. Også i år ventes kæden at levere et trecifret millionunderskud.



Derimod er det uventet, at Kvickly er blevet ramt af et tilbageslag. Efter at have kørt med underskud i flere årtier vendte kæden underskud til overskud i 2014. Året efter blev endnu bedre, og det fik Søren Steffensen, daværende kædedirektør, til i maj 2016 at fortælle Fødevarewatch, at udviklingen i kæden var et af "dansk detailhandels største turnarounds nogensinde".



/ritzau/FINANS