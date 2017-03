Jan Bech Andersen gør comeback i Brøndbys bestyrelse

Jan Bech Andersen er tilbage i fodboldklubben Brøndbys bestyrelse.



Torsdag aften blev klubbens hovedaktionær valgt ind i bestyrelsen på Brøndbys ordinære generalforsamling, oplyser klubben i en selskabsmeddelelse.



Dermed får Jan Bech Andersen comeback i bestyrelsen, et år efter at han måtte trække sig som klubbens bestyrelsesformand.



Det skete efter den meget opsigtsvækkende "Oscar-sag" fra marts sidste år. Her blev forretningsmanden under dæknavn afsløret i at have skrevet stærkt kritiske kommentarer i et debatforum for fans.



Jan Bech Andersen kritiserede blandt andre Brøndbys tidligere sportschef Per Rud. Han gav ham skudsmålet "komplet og helt aldeles inkompetent".



Også Brøndbys daværende cheftræner, Thomas Frank, blev skarpt kritiseret af den skriveglade formand.



Thomas Frank valgte derefter hurtigt at stoppe som cheftræner.



"Det er ikke i orden, at jeg på denne måde har kastet om mig med det beskidte vasketøj i et fanforum og brudt tilliden med Thomas Frank."



Sådan lød det fra Jan Bech Andersen, efter at den usædvanlige historie var kommet til offentlighedens kendskab.



Få uger senere meddelte Jan Bech Andersen, at han ikke genopstillede som formand.



Med torsdagens comeback genindtræder han ikke blot som menigt bestyrelsesmedlem. Han bliver også formand for det sportslige udvalg.



Den tidligere generalsekretær i Dansk Boldspil-Union Jim Stjerne Hansen stillede ikke op til genvalg til bestyrelsen. Adam Falbert, Jesper Nygård og Michael Vinther blev valgt ind.



De tre udgør nu bestyrelsen sammen med Jan Bech Andersen, Jesper Møller (formand), Morten Albæk (næstformand), Sune Blom, Thorleif Krarup samt Christian Barrett og Sten Lerche.



/ritzau/