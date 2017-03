Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordicom Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nordicom

Ejendomsselskabet Nordicom melder om "betydelige fremskridt i restruktureringsprocessen" i forbindelse med sit regnskab for 2016 torsdag eftermiddag.



Her fremgår det, at selskabet hev et overskud før skat i land på 43,5 mio. kr. I 2015 var overskuddet før skat på 39,5 mio. kr. Samtidig opnåede Nordicom et overskud eksklusive værdireguleringer og skat, EBVAT, på 24,9 mio. kr. mod 24,4 mio. kr. et år tidligere.



Nordicom fortæller, at EBVAT er påvirket af både positive og negative forhold. Det gælder blandt andet effekt af frasalg af ejendomme, reduktion af kapacitetsomkostninger, reducerede markedsrenter og forhøjede bidragssatser på realkreditlån.



Koncernen havde ved udgangen af 2016 en negativ egenkapital på 33,1 mio. Det er en forbedring i forhold til året før, hvor egenkapitalen var et minus på 84,1 mio. kr., men siden årsskiftet er finansiel gæld på 127 mio. kr. blevet enten nedbragt, eftergivet eller omlagt. Det har betydet, at egenkapitalen nu er i plus, lyder det.



"I 2016 har der været en væsentlig fremdrift i den finansielle restrukturering af selskabet, hvor direktionen og alle medarbejdere i Nordicom har ydet en stor indsats. I 2017 vil vi fokusere på at fortsætte dialogen med koncernens finansielle kreditorer samt restruktureringsplanens gennemførelse og dermed skabe et stærkt fundament for den fremtidige udvikling af Nordicom. Arbejdet med restruktureringsplanen har i 2017 været medvirkende til, at selskabets egenkapital isoleret set igen er positiv," udtaler bestyrelsesformand Pradeep Pattem i forbindelse med regnskabet.



Nordicom fortæller også, at der fortsat bliver forhandlet med koncernens finansielle kreditorer, men de ventes afsluttet i løbet af første halvår 2017. Herefter er det ventet, at selskabets restruktureringsplan kan implementeres fuldt ud.



Nordicom venter i 2017, at EBVAT stiger til mellem 30 og 40 mio. kr. før indregning af gevinster.



