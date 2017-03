Relateret indhold Artikler

SP Group have solid vækst i fjerde kvartal, hvor særligt plaststøbningsaktiviteterne viste fremgang og sørgede for en stærk afslutning for selskabet på hele året.



I fjerde kvartal omsatte SP Group samlet for 421,5 mio. kr. mod 356,9 mio. kr. i samme periode året før, og for hele 2016 landede omsætningen dermed på 1519 mio. kr. mod 1320 mio. kr. i 2015.



I segmentet Plast steg omsætningen i de sidste tre måneder af 2016 til 390,6 mio. kr. fra 328,2 mio. kr. - svarende til en fremgang på 19 pct. Stigningen skyldes øget salg til alle kundegrupper og øget salg fra alle teknologier, begrunder SP Group.



Samlet kom SP Group endvidere ud af kvartalet med overskud før minoriteter på 31,3 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. i fjerde kvartal 2015, mens hele årets resultat landede på 122,6 mio. kr.



Det var over den senest udmeldte forventning for selskabet om et resultat i niveauet 120 mio. kr.



"2016 blev vort hidtil bedste år målt på overskud før skat og minoriteter. Vi forventer at kunne gøre det endnu bedre i 2017, hvis verdensøkonomien fortsat udvikler sig positivt," siger administrerende direktør Frank Gad fra SP Group i regnskabet.



Vil øge omsætning i år



I 2017 venter selskabet at kunne løfte omsætningen yderligere til niveauet 1,7 mia. kr., mens overskuddet før skat og minoriteter ventes at stige til niveauet 140-160 mio. kr.



Selskabet regner blandt andet med at profitere af en række nye produkter og løsninger.



"SP Group vil lancere en række nye produkter og løsninger til kunder i specielt healthcare, cleantech og fødevarerelaterede industrier. Disse nye løsninger forventes at bidrage til både vækst og indtjening," oplyses det.



Fremgangen i indtjeningen i 2016 kommer aktionærerne til gode i form af et forslag om at øge udbyttet til 6 kr. per aktie fra 4 kr. per aktie sidste år.



/ritzau/FINANS