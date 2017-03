H&M starter godt ud i nyt regnskabsår

Relateret indhold Artikler

Hennes & Mauritz er kommet godt fra start i det nye regnskabsår 2016/17. Men der er problemer i andet kvartal, og det får aktiekursen til at falde markant.



Selskabet meddelte i forbindelse med regnskabet, at prisnedslagene i andet kvartal i år vil overstige dem fra andet kvartal sidste år.



Aktien handels til 224,10 svenske kr., hvilket er 5,5 pct. lavere end onsdag. De foregående fem dag er aktien steget konstant fra 227,30 svenske kr.



Driftsresultatet for tøjkoncernen landede i første kvartal på 3159 mio. svenske kr. mod ventet 2784 mio. kr. blandt analytikere, ifølge SME Direkt.



Før skat blev det til et overskud på 3212 mio. svenske kr. mod ventet 2833 mio. svenske kr. Også bruttomarginen var væsentligt bedre end ventet og landede på 52,1 pct. mod ventet 51,3 ifølge SME Direkt.



/ritzau/FINANS