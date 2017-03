Kinas grønne agenda markerer en stor omstilling for verdens folkerigeste nation, som med ambitiøse målsætninger har taget kampen op mod de store skadelige miljøpåvirkninger, der er fulgt i kølvandet af landets kraftige vækst.



For danske virksomheder rummer omstillingen store muligheder, siger formanden for Danish-Chinese Business Forum (DCBF), Mærsk-direktøren Claus V. Hemmingsen, som på foreningens årlige møde onsdag netop havde Kinas grønne agenda på dagsordenen.



"Kina har jo sine forureningsproblemer, som bunder i den enormt hurtige udvikling, det har været igennem, altså den hurtige industrialisering, og kineserne er klar over det og er engagerede i at gøre noget ved det. Der mener vi, at danske virksomheder har en rolle at spille," siger Claus V. Hemmingsen til Ritzau Finans.



Sektorer som vindenergi samt vandteknologi, herunder vandrensning og -forsyning, er oplagte områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer og ifølge Hemmingsen har oplagte muligheder.



Verdensførende med rammevilkår



Vindmølleproducenten Vestas er et af de selskaber, som kan nyde godt af omstillingen og den grønnere linje, der er kraftigt støttet af aggressive mål fra den kinesiske regering.



"Jeg tror ikke, du kan finde andre lande i verden, der har så aggressive udviklingsmål på vedvarende energi, som man har i Kina. Koblet med en politisk villighed til at føre målene helt igennem, lægge midlerne til at gøre det - og så have en langsigtet ramme for det," siger kommunikations- og marketingdirektør Morten Dyrholm fra Vestas til Ritzau Finans.



"Kineserne tænker i 2050-planer, så i forhold til rammevilkår for udvikling af vedvarende energi, er kineserne, vil jeg mene, nok verdensførende," tilføjer han.



Kina står også over for en omstilling inden for fabrikation, hvor nye teknologier skal sikre øget effektivitet. Det rummer også et potentiale for dansk erhvervsliv.



"De har en omstillingsplan for 2025, som indeholder enorme muligheder for danske virksomheder, som kan komme med ny teknologi til forbedring af produktionseffektiviteten," siger Claus V. Hemmingsen.



I mange år har Kina været anset som verdens fabrikationshal, hvilket har hængt sammen med konkurrencedygtige lønninger, lave omkostninger i det hele taget, men også en stigende kvalitet.



Nu mærker Kina en lidt mere afdæmpet verdenshandelsudvikling, og omkostningerne er også kommet op, hvilket udfordrer landets status som lavlønsproduktionsland.



"De skal forny sig og omstille sig til den grønne agenda. Det oplever vi som en stor mulighed for danske virksomheder, hvor Kina går fra at være en produktionshal til at være en befolkning, der har consumer-behov og behov for varer, som ikke bare naturligt produceres i Kina. Ikke alene er der en forbrugsdel af det, men der er også en stor appetit på teknologi og vestlige forbedringstiltag," siger Claus V. Hemmingsen.



/ritzau/FINANS