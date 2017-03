Aller Medias topchef fratræder efter 15 år - uenig i strategisk ændring

Opdateret 12.21 - Direktøren for Aller Media, Pål Thore Krosby, har valgt at forlade sin post efter mere end 15 år som topchef i mediekoncernen.



Det sker som konsekvens af en ændring i selskabsstrukturen, hvor rejseforretningen Aller Leisure - som hidtil har været en del af Aller Media - udskilles som selvstændigt selskab under moderselskabet Aller Holding.



Det oplyser Aller-koncernen i en pressemeddelelse.



"Jeg har i det seneste års tid vurderet min situation og videre karriere, og der er flere årsager til, at jeg mener, at tidspunktet til at forlade Aller Media nu er det rigtige," udtaler Pål Thore Krosby i meddelelsen.



Han mener, at Aller Media i hans tid er nået langt med at gå fra en "traditionel ugebladsvirksomhed til et innovativt mediehus med tilhørende mediemarketingvirksomhed samt rejseforretning".



Ser anderledes på fremtiden



Pål Thore Krosby peger på den bebudede ændring, hvor Aller Leisure bliver en selvstændig del af Holding-selskabet og ikke Media-selskabet, som en af årsagerne til sit brud med Aller.



"Aller Media har i mange år samlet set haft et godt resultat og opnået en næsten dobbelt så høj omsætning, siden jeg startede. Jeg har netop afleveret et godt regnskabsår, samtidig som store udfordringer har været håndteret de seneste år."



"Når jeg nu har et anderledes perspektiv på fremtiden end den deling af selskaberne, der ønskes, tænker jeg, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre. Jeg er dog stolt over at have tilført koncernen en rejseforretning, der er vokset så stor i Danmark og Norden, at den løftes op i Aller Holding," lyder det fra Pål Thore Krosby, der kaldet det et privilegium at have fået lov til at stå i spidsen for Aller.



Nordmanden melder sig i øvrigt klar til et nyt job som topchef, "måske fortsat i Danmark", siger han i meddelelsen.



Afløser findes i datterselskab



Bestyrelsesformand i Aller Media Bettina Aller udtrykker forståelse for Pål Thore Krosbys beslutning.



"Pål Thore Krosby har gennem årene ydet en stor indsats for Aller Media A/S og har arbejdet klogt og loyalt for at udvikle Aller Media A/S til det, det er i dag på trods af udviklingen i de strukturelle markedsvilkår for blad- og magasinudgivelser, der er særdeles udfordrende," udtaler hun og fortsætter:



"Det har været et godt og engageret samarbejde, vi har haft med en af Nordens bedste medietopledere, men vi har forståelse for Pål Thore Krosbys valg og ønsker ham god vind fremover."



Afløseren som direktør i Aller Media har man allerede fundet.



Her har man peget på Lars Sander Matjeka, der indtil nu har været direktør for Aller Medias datterselskab Datagraf Communications.



"Vi er meget glade for, at Lars Sander Matjeka har sagt ja til at være en del af holdet, der skal videreudvikle Aller Media A/S, så selskabet fortsat kan tilbyde kunderne de bedste blade og forretningsmæssige løsninger. Vi er overbeviste om, at Lars har de kvalifikationer, der skal til for at løfte opgaven, og vi ser frem til samarbejdet," siger Bettina Aller om udnævnelsen.



Rejsedivisionen Aller Leisure, som altså nu udskilles fra Aller Media, består af bl.a. af rejseselskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser og Beach Tours.



I øjeblikket står man uden direktør, efter Rikki Sølling af personlige årsager valgte at stoppe som Leisure-direktør i starten af måneden.