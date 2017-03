Vestas henter stor amerikansk ordre fra dansk selskab

Vindmølleproducenten Vestas har hentet en fast og ubetinget ordre på 148 megawatt (MW) på det amerikanske marked.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet torsdag formiddag.



Ordren er fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der er drevet af tidligere Dong-ansatte, og omfatter 43 styk V126 3,45 MW-møller. Det er den første ordre på landmøller i USA fra CIP, oplyser Vestas.



Med i aftalen er også en 20-årig serviceaftale i klassen AOM 5000, der er Vestas' dyreste af slagsen.



Møllerne skal opstilles i projektet Bearkat I i staten Texas.



- Vi er beærede over at danne partnerskab med CIP i dets første investering i USA og at udvide vores 3 MW-platforms aftryk yderligere, siger Chris Brown, der er chef for Vestas' salgs- og serviceafdeling i USA og Canada.



/ritzau/FINANS