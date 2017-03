Simcorp har fundet sin nye økonomidirektør (CFO), og valget faldt på den 49-årige Michael Rosenvold, som træder ind i selskabets Executive Management Board og bliver ansvarlig for at lede selskabets globale finans-, IT-, procurement-, investor relations- og juridiske teams. Michael kommer til SimCorp fra ingeniør-, design- og konsulentvirksomheden Rambøll, hvor han har været CFO siden 2008. Forud for det besad han CFO- og investor relations-stillinger hos den globale facility-servicevirksomhed, ISS.- Det er en fornøjelse at byde Michael velkommen som ny CFO hos SimCorp. Michael har allerede vist sit værd i lignende stillinger hos andre store internationale virksomheder, og jeg er overbevidst om, at hans erfaring og performance-fokus vil blive et aktiv for SimCorp i vores fortsatte vækst, siger bestyrelsesformand i Simcorp, Jesper Brandgaard, i en meddelelse.Michael Rosenvold tiltræder sin nye stilling senest 1. oktober 2017. SimCorp's nuværende midlertidige CFO, Søren Strøm, vil blive i sin stilling minimum til Michael Rosenvold er tiltrådt.I december fyrede Simcorp sin hidtidige finansdirektør, Thomas Johansen, med øjeblikkelig virkning, hvilket formanden over for Ritzau Finans begrundede med, at han ikke havde levet op til firmaets værdier./ritzau/FINANS