Nordea har indledt dækning af NNIT med anbefalingen "sælg". Det fremgår af data fra Bloomberg.



Nordeas kursmål for NNIT-aktien er bare 160 kr. og dermed et pænt stykke under onsdagens slutkurs på 188,50 kr.



Blandt de seks analysehuse, der har oplyst anbefalinger til Bloomberg, er der ingen købsanbefalinger. Tre analysehuse har en neutral anbefaling, og tre har en salgsanbefaling.



/ritzau/FINANS