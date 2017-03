ALK-Abellós store franske konkurrent Stallergenes Greer fortsætter med at arbejde sig tilbage efter at have tabt store markedsandele til ALK især i Frankrig.



Stallergenes blev på grund af myndighedskrav ramt af et langvarigt produktionsstop på sin franske fabrik i slutningen af 2015 og starten af 2016, og eftervirkningerne i form af tabte markedsandele slår stadig tydeligt igennem i regnskabstallene.



Resultaterne for 2016, der blev offentliggjort onsdag aften, viser en omsætning på 186,2 mio. euro mod 272,9 mio. euro året før.



Samtidig kom Stallergenes ud af året med et stort driftsunderskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 67,7 mio. euro. På bundlinjen blev det til et underskud på 60,5 mio. euro mod et minus på 8,8 mio. euro i 2015.



Selskabets drift er dog i bedring. Omsætningen steg fra første halvår til andet halvår fra 78 mio. euro til 108,2 mio. euro.



I 2017 venter Stallergenes desuden en omsætningsvækst på 30-45 pct. til 240-270 mio. euro. Forventningerne til driftsresultatet, EBITDA, er, at det vil ende med et overskud, om end der sættes ikke tal på.



Hos ALK-Abelló lagde administrerende direktør Carsten Hellmann i forbindelse med årsregnskabet ikke skjul på, at ALK selvfølgelig vil tabe nogle markedsandele i Europa i 2017 til sin konkurrent. Men ALK har investeret kraftigt i en opmanding i Frankrig og vil også fremadrettet investere for at gøre det så svært som overhovedet muligt for Stallergenes at tage markedsandelene tilbage.



- En af grundene til, at vi investerer kraftigt, er, at det er væsentligt billigere at fastholde markedsandele end at vinde dem, så vi giver den virkelig gas i Europa nu for at sikre, at vi er markedsledende, når det her er overstået, sagde Carsten Hellmann til Ritzau Finans i forbindelse med årsregnskabet i februar.



ALK's markedsandel i Frankrig landede i 2016 på omkring 80 pct. svarende til et salg lige under 1 mia. kr.



- Vores langsigtede mål er, at vi er markedsleder i Frankrig, det vil sige over 50 pct. Men selvfølgelig bliver markedsandelen ikke så høj som i år. Det er klart, at vi har budgetteret med, at de tager kunder tilbage. Det vil være naivt at tro andet, siger Carsten Hellmann.



/ritzau/FINANS