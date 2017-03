Vestas bekræfter betinget hollandsk offshoreaftale til MHI Vestas

MHI Vestas er rykket et skridt tættere på en ordre på vindmøller for omkring 680 megawatt (MW) til de hollandske offshore-vindfarme Borssele 3 og 4.



Det dansk-japanske selskab, som Vestas ejer 50 pct. af, har underskrevet en betinget aftale på levering til projekterne. Det bekræftede Vestas i en meddelelse onsdag aften.



Møllerne til projekterne skal produceres af MHI Vestas, og aftalen kommer derfor ikke til at indgå i Vestas' ordrebog. Men selskabet offentliggør alle bestillinger på mere end 600 MW til joint venture-selskabet, da de har en størrelse, der potentielt kan være kurspåvirkende.



Borssele 3 og 4 bliver udviklet af et konsortium bestående af olieselskabet Shell, entreprenøren Van Oord, el- og gasselskabet Eneco samt Diamond Generating Europe, der er ejet af japanske Mitsubishi Corporation - en del af samme selskabsfamilie som Mitsubishi Heavy Industries, der ejer den anden halvpart af MHI Vestas.



Allerede da konsortiet vandt budrunden på Borssele-projekterne i december stod MHI Vestas som foretrukken leverandør af møller.



Parkerne ventes opført i 2020 og er den anden del af fem budrunder, den hollandske stat gennemfører over offshore-projekter. Den første, Borssele 1 og 2, blev vundet af Dong Energy.



/ritzau/FINANS