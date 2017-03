Fodboldklubben Brøndby IF foreslår otte kandidater valgt til sin bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen i klubben torsdag. Mest iøjnefaldende er rigmanden Jan Bech Andersen.



Derudover giver klubben automatisk genvalg til Sten Lerche og Christian Barrett.



Der er dog også andre nye navne blandt de foreslåede kandidater - blandt andet fordi Jim Stjerne Hansen, tidligere mangeårig generalsekretær for Dansk Boldspil-Union (DBU) og spiller i Brøndby IF, ikke genopstiller til bestyrelsen.



Fra den nuværende bestyrelse foreslås Jesper Møller, Morten Albæk, Sune Blom og Thorleif Krarup genvalgt, mens der foreslås nyvalg af Adam Falbert, Michael Vinter, Jesper Nygård og ikke mindst Jan Bech Andersen, der over flere omgange har skudt penge ind i Brøndby IF og tidligere har været formand for bestyrelsen.



/ritzau/FINANS