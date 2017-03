Uber betaler bøde og slipper for sag i byretten

Kørselstjenesten Uber skal alligevel ikke møde op i Københavns Byret i april - tiltalt for at medvirke til overtrædelse af taxaloven.



Det hollandske selskab Uber BV, som står bag Uber-appen, har nemlig indvilget i at betale en bøde på 30.000 kroner.



Det fortæller advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi til Avisen.dk.



"I dag har jeg fået at vide, at Uber har betalt bøden på de 30.000 kroner. Det betyder, at sagen, der var berammet til 24. april, bortfalder," sagde hun onsdag til Avisen.dk.



Uber meddelte tirsdag, at selskabet lukker i Danmark på grund af den nye taxalov, der fastholder krav om blandt andet sædeføler og taxameter.



/ritzau/