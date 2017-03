Vestas får tre ordrer i Kina

Relateret indhold Artikler

Vestas har fået tre vindmølleordrer til Kina, som alle er annonceret onsdag eftermiddag.



Det danske vindmølleselskab skal levere møller til et projekt på 48 megawatt (MW) i Shandong-provinsen, til et 55 MW-projekt et uspecificeret sted i landet og til et andet 48 MW-projekt i Hebei-provinsen.



Det fortæller Vestas i tre separate meddelelser.



Det første projekt består af 22 V110-møller, der har en nominel kapacitet på 2 MW, men er optimeret til 2,2 MW hver. De står desuden på Kinas højeste vindmølletårne med en nacellehøjde på 137 meter, skriver Vestas. Møllerne installeres fra tredje kvartal 2017 for en unavngiven kunde, og når de står klar, har Vestas også fået en toårig serviceaftale i AOM 4000-klassen, den næsthøjeste.



55 MW-projektet er også på 2 MW-platformen, men detaljer om både projekt og møller holdes hemmeligt af hensyn til kunden, oplyser Vestas, som dog kan fortælle, at møllerne også her ventes at blive sat op fra tredje kvartal og derefter.



I det sidste projekt er der tale om et såkaldt lavvindssite, hvor 24 V110-møller, her på 2 MW hver, skal snurre i Liutai-projektet for kunden Hecic-New Energy. Møllerne, som også får 137 meter nacellehøjde, installeres efter planen i fjerde kvartal, og også her er der en toårig serviceaftale med kunden.



Med aftalerne er Vestas oppe på en annonceret ordreindgang på 1205 MW i 2017 indtil videre. Dertil kommer omfanget af de uannoncerede ordrer fra første kvartal, som offentliggøres i regnskabet til maj.



/ritzau/FINANS