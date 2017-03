Skype-stifter skal udbringe Dominos-pizza med robotter

Foto: Scanpix

Forestil dig, at din pizza bliver leveret ved hjælp af små rullende robotter. Det kan snart blive en realitet.Den danske Skype-stifter Janus Friis har nemlig indgået et samarbejde med Domino's om levering af pizza.Han står bag Starship Technologies, som bygger en hær af små robotter, der er designet til at levere og transportere varer lokalt.Robotterne vil starte med at udbringe pizza i nærheden af Dominos butikker i visse tyske og hollandske byer."Med vores vækstplaner over de næste fem til ti år, vil vi simpelthen ikke have chauffører nok, hvis vi ikke kigger efter initiativer som disse til vores flåde," siger Don Meji, koncernchef i Domino's, i en pressemeddelelse.Robotvirksomheden har for nyligt fået en investering på 16,5 mio. euro (123 mio. kr.) - primært fra Mercedes-Benz Vans - som skal sætte fut på pilotprojekter som dette.Janus Friis' robotprojekt blev lanceret i 2014, og madportalen Just Eat har også hyret robotterne til at levere mad i en række europæiske byer.