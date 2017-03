Uber betaler bøde på 30.000 kr. og slipper for retssag i Danmark

Kørselstjenesten Uber skal alligevel ikke møde op i Københavns Byret i april - tiltalt for at medvirke til overtrædelse af taxaloven.Det hollandske selskab Uber BV, som står bag Uber-app'en, har nemlig indvilget i at betale en bøde på 30.000 kroner.Det fortæller advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi til Avisen.dk."I dag har jeg fået at vide, at Uber har betalt bøden på de 30.000 kr. Det betyder, at sagen, der var berammet til 24. april, bortfalder, siger hun til Avisen.dk.Uber meddelte tirsdag, at selskabet lukker i Danmark på grund af den nye taxilov, der fastholder krav om blandt andet sædeføler og taxameter.Den planlagte retssag mod Uber var en principiel prøvesag, der skulle slå fast, om selskabet har medvirket til ulovlig taxakørsel.I sagen var Uber tiltalt for medvirken til to chaufførers lovovertrædelser. Chaufførerne er tidligere blevet dømt for at overtræde taxaloven.Bødekravet på 30.000 kr. er fastsat ud fra en bøde på 10.000 kr. per kørsel.Københavns Politi vil dog ikke svare på, om Uber ved at betale bøden også har erkendt, at man har begået ulovligheder.Anklagemyndigheden har tidligere meldt ud, at den samlede bøde kan stige betragteligt, hvis man fik medhold i prøvesagen, fordi man så kan rejse tiltale mod Uber for medvirken til ulovlig taxikørsel for hver enkelt tur, som en Uber-chauffør bliver dømt for.Alene i 2017 er der afgjort sager mod flere end 50 Uber-chauffører, oplyser advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen.Hun tilføjer, at der ikke er nogen væsensforskel i disse sager og sagerne, som Uber nu har betalt bødestraffen for.Derudover har politiet fået fingre i en skatteliste fra Holland om indtjening på Uber-kørsel, som omfatter navne på omkring 1500 personer i Danmark.Men anklagemyndigheden vil ikke svare klart på, om Uber kan se frem til at modtage flere bødeforlæg, eller om man vil rejse sager mod flere af de 1500 Uber-chauffører."Den omstændighed, at det tiltalte selskab flytter ud af landet, har ingen betydning i sig selv. Men vi overvejer nu, hvad vi gør, og hvad vi skal bruge vores ressourcer på," siger Vibeke Thorkil-Jensen til Avisen.dk./ritzau/