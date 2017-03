A.P. Møller-Mærsk har onsdag sat gang i det optionsprogram for selskabets ledelse og en stribe ledende medarbejdere, der blev stemt igennem på generalforsamlingen tirsdag.



I alt 25.500 optioner ventes tildelt til samlet 80 medarbejdere i direktionen og andre lederfunktioner. Optionerne tildeles 1. april, og en option giver ret til erhvervelse af en B-aktie i selskabet.



For direktionsmedlemmerne er modningsperioden på optionerne to år, hvorefter der følger en udnyttelsesperiode på fem år. For de ledende medarbejdere, der modtager optioner, er modningsperioden tre år, hvorefter der følger en udnyttelsesperiode på ligeledes tre år, fremgår det af en meddelelse fra Mærsk.



Kursen på aktieoptionerne er fastsat til 110 pct. af gennemsnitskursen på Mærsks B-aktier i de fem handelsdage efter offentliggørelsen af årsrapporten. Den teoretiske markedsværdi af optionerne er 57 mio. kr. baseret på Black Scholes-modellen.



/ritzau/FINANS