TK Development skal skifte bestyrelsesformand, da Niels Roth udtræder af bestyrelsen efter ti år.



Det skriver ejendomsselskabet i sin årsrapport for 2016/17.



Niels Roth, der ejer 3,47 pct. af TK, udtræder ved generalforsamlingen 27. april, og i hans sted træder den hidtidige næstformand, Peter Thorsen - som i øvrigt ejer 8,4 pct. af selskabet.



Henrik Heideby, tidligere direktør i PFA, der har siddet i bestyrelsen i to år, er foreslået som ny næstformand.



Samtidig vil bestyrelsen nu begynde at lede efter to nye medlemmer til bestyrelsen, hvoraf mindst en skal være en kvinde. I forvejen sidder der fem mænd - eller fire, efter Niels Roths afgang - i bestyrelsen. Disse kandidater skal senest være klar til valg på generalforsamlingen i 2018.



/ritzau/FINANS