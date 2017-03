Medie: Senioranklager i Parken-sag i dobbeltspil

Bagmandspolitiets anklager i sagen mod Parken-formand Flemming Østergaard og direktør Jørgen Glistrup fik - mens han var anklager i sagen - job i advokatfirmaet Gorissen Federspiel, der i 2016 samtidig stævnede Parken med krav om erstatning på 83 mio. kr., som derefter viderestævnede Østergaard og Glistrup.Dokumenter, som Radio24syv har haft adgang til, viser, at anklager Jan Henrik Hansen fra Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet, - samtidig med at han krævede Østergaard og Glistrup idømt fængselsstraffe for at manipulere med aktiekurser med det resultat, at rederiet Clipper påstår, at man tabte millioner på at købe aktier i Parken - gennemførte samtaler og fik ansættelse hos Gorrissen Federspiel.I netop advokatfirmaet Gorissen Federspiel er en af partnerne også bestyrelsesmedlem i Clipper og står derfor bag sagsanlægget mod Parken, Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup.Sysette Vinding Kruse, der er advokat for tidligere Parken-formand Flemming Østergaard og formand for advokatrådets eget strafferetsudvalg, mener, at Jan Henrik Hansen burde have trukket sig øjeblikkeligt fra Parken-sagen, da han indledte jobsamtaler med Gorissen Federspiel."Anklageren skulle efter min mening i samme sekund, han begyndte forhandlingen med en af aktørernes repræsentant om ansættelse i denne her store sag, have trukket sig," siger hun til Radio24syv.Sysette Vinding Kruse har da også forsøgt at få Østre Landsret til at afsætte Jan Henrik Hansen som anklager i sagen. Det fremgår af en kendelse fra Østre Landsret, som den 21. marts tog stilling til spørgsmålet om anklagerens habilitet.Af retsbogen lyder det, at senioranklager Jan Henrik Hansen den 20. januar 2017 underskrev en ansættelsesaftale med Gorrissen Federspiel, der var indgået tre dage tidligere, og at "det ikke kan udelukkes", at anklageren har været "i personlig kontakt med advokatfirmaet om en eventuel ansættelse allerede inden bevisførelsen blev afsluttet i landsretten."Samtidig ønsker anklagemyndigheden ikke at fortælle, hvilken kontakt senioranklager Jan Henrik Hansen har haft med sin nye arbejdsgiver, og hvornår der har været kontakt.Landsretten noterer blot, at jobaftalen "efter gensidig aftale" er ophævet - og at senioranklageren ikke skønnes inhabil.Advokat Sysette Vinding Kruse siger, at "ikke alene har der været dialog" mellem anklageren og et stort firma, der repræsenterer Parkens, Flemming Østergaards og Jørgen Glistrups direkte modpart i sagen:"Der blev også under sagen indgået kontrakt om, at anklageren skulle ansættes i dette firma, så jeg mener, at det er stødende, at han ikke betragtes som inhabil," siger hun.Det fremgår videre af sagens akter, at Bagmandspolitiet og senioranklager Jan Henrik Hansen ikke selv fortalte de øvrige advokater i Parken-sagen eller retten, at anklageren, mens han førte sagen, havde fået job i advokatfirmaet, der repræsenterer Clipper Group i erstatningssagen.Det blev tilfældigt opdaget af advokat Sysette Vinding Kruse, der forlangte sagen belyst og anklageren afsat.Først derefter medgav Bagmandspolitiet, at det var korrekt, at anklageren havde fået nyt job hos advokatfirmaet.Det fremgår også, at senioranklager Jan Henrik Hansen i denne periode trak sig fra en anden sag i SØIK på grund af inhabilitet, da han havde fået ansættelse i advokatfirmaet. Men han trak sig ikke fra Parken-sagen.Flemming Østergaard blev af Københavns Byret den 8. september 2015 idømt fire måneders fængsel for kursmanipulation, mens direktør Jørgen Glistrup i samme sag fik seks måneders fængsel.En måned senere - den 19. oktober 2015 - rejste rederiet Clipper erstatningssag mod Parken og de to på i alt tæt på 83 mio. kr. Sagen blev rejst af advokat og partner Peter Appel fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der er medlem af bestyrelsen for Clipper, og påstanden var, at Clipper to gange i 2008 have købt aktier til en opskruet pris - og at prisen netop var kunstig høj, fordi formand Flemming Østergaard og direktør Jørgen Glistrup ulovligt havde handlet med Parkens egne aktier og derved manipuleret med kursen med det resultat, at rederiet betalte for meget for Parken-aktier.Gorrissen Federspiel forsøgte i første omgang af få Bagmandspolitiet og senioranklager Jan Henrik Hansen til at gøre erstatningskravet på de 83 millioner kroner til en del af straffesagen - så skulle politiet og den offentlige anklager "tage slæbet" med at få Østergaard og Glistrup dømt til at betale erstatning, og det sagde senioranklager Jan Henrik Hansen ja til med den begrundelse, at det var hans opfattelse, at "det ikke vil være forbundet med nogen væsentlig ulempe for anklagemyndigheden at forfølge kravet" på vegne af Clipper.Østre Landsret endte dog med at beslutte, at Clippers krav mod Parken ikke skulle være en del af straffesagen, og vicestatsadvokat i Bagmandspolitiet Niels Vejlby Hansen meddelte den 7. juni 2016 - inden Højesteret endelig skulle afgøre sagen - at det nu efter politiets opfattelse nu pludselig ville være forbundet med væsentlig ulempe at behandle dette krav under straffesagen.Det faktum, at senioranklageren gerne ville kæmpe for Clippers erstatningskrav på de 83 millioner kroner med den begrundelse, at det ikke ville kræve mere arbejde, ses af de nu dømtes advokater som et tegn på, at senioranklageren allerede på et tidligt tidspunkt var meget "venlig" stemt overfor rederiet Clipper og advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.Advokat Andro Vrlic, der repræsenterer tidligere Parken-direktør Jørgen Glistrup, skriver i et brev til Østre Landsret om sagen:"Der kan således ikke bortses fra, at min klient - og de øvrige tiltalte - sidder tilbage med det indtryk, at senioranklager Jan Henrik Hansen kan have interesse i "at tækkes" sin kommende arbejdsgiver."Det fremgår også af sagens dokumenter, at senioranklager Jan Henrik Hansen i december 2016 under sagen mod Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup afhørte en tidligere partner i Clipper, der i retten var ledsaget af advokat Peter Appel fra Gorrissen Federspiel, uden at forsvareren for de to har haft held til at få oplyst, hvorvidt senioranklageren allerede på det tidspunkt havde kontakt eller førte ansættelsessamtaler med samme firma.Radio24syv har forgæves forsøgt at få et interview med senioranklager Jan Henrik Hansen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, men de har ikke ønsket at stille op.Chefanklager Steen Bechmann Jacobsen skriver dog i en mail:"Østre Landsret har både afgjort, at anklageren ikke var inhabil, og at de tiltalte er skyldige i kursmanipulation. Det vil ikke være rigtigt af mig at kommentere forhold, der allerede er blevet færdigbehandlet ved domstolene, eller at diskutere selve straffesagen om kursmanipulation, som jeg kan forstå, at forsvarerne vil forsøge at få i Højesteret."