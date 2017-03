Kinesiske Alibaba vil lave dansk onlinemarkedsplads

Alibaba er Kinas svar på Amazon og eBay. Og snart kan det også blive Danmarks svar på de to gigantiske online markedspladser. Den kinesiske storspiller er nemlig på vej til at åbne i Danmark.



Det skriver Politiken, der har talt med Alibabas næstformand Jospeh Tsai.



"I fremtiden vil vi have en forretningsdel i Danmark, som servicerer danske forbrugere. Gennem Alibaba skal de kunne købe frisk frugt fra Californien, bøffer fra Argentina og bananer fra Filippinerne," siger han til avisen.



Alibaba har musklerne til at sætte sig på det danske marked. Selskabet er enormt og førende i Kina.



Handlen via Alibaba overgår i værdi den samlede handel gennem både Amazon og eBay.



Ifølge Alibabas regnskab for regnskabsåret 2016, der sluttede med marts samme år, blev der handlet for 3323 mia. kr. via selskabets platform i året.



I december 2016 havde Alibaba, igen ifølge selskabets egne regnskaber, 493 mio. aktive brugere om måneden.



Henrik Theil, der er kommunikationschef i Foreningen for Dansk internet Handel, mener, at Alibaba har en god chance for at blive danskernes foretrukne onlinebutik fremover.



"Det vil handle om at opbygge tillid hos de danske forbrugere, og det vil kræve en stor indsats, men omvendt har Alibaba størrelsen til at kunne gennemføre de ting, der er nødvendige," siger Henrik Theil til Politiken.



Han bakkes op af Niels Bjørn-Andersen, der er professor emeritus på Copenhagen Business School og har forsket i nethandel.



"Ud over at Alibaba har en kæmpe volumen, har firmaet også en meget stor kapital, som gør, at det hurtigt kan købe de kompetencer, det måtte mangle for at komme ind på det danske marked," siger han.



Alibaba blev børsnoteret i New York i 2014 i en af de største noteringer nogensinde.



Aktiemarkedet vurderer for nuværende Alibaba til at være 1832 mia. kr. værd eller lidt mere end 15 gange værdien af Vestas.



