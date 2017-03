Nordirsk Coca-Cola fabrik lukket efter fund af fæces

Nordirsk politi skal nu undersøge, hvordan menneskelig afføring er endt i dåsecolaer på en stor påfyldningsfabrik ved byen Lisburn sydvest for Belfast.



Det skriver The Guardian.



"Efterforskere undersøger en situation i Lisburn efter rapporter om, at en levering af beholdere var blevet forurenet."



"Undersøgelsen er på et tidligt stadie, og der er ikke yderligere information på nuværende tidspunkt," siger en talsmand for det nordirske politi, PSNI, ifølge The Guardian.



Ifølge avisen måtte produktionen stoppe, da maskinerne pludseligt brød sammen.



Det viste sig, at de tomme dåser, der bliver leveret til fabrikken til opfyldning og var ved at blive fyldt, var fulde af menneskelig afføring.



Ingen af dåserne nåede ud af fabrikken, understreger Coca-Cola over for Belfast Telegraph.



"Problemet blev hurtigt opdaget via vores kvalitetsprocedurer og alle produkter, der var berørt af forureningen, blev øjeblikkeligt taget til side og vil ikke blive solgt," skriver Coca-Cola til avisen.



/ritzau/