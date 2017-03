Andersen & Martini speeder op: Ser øget aktivitet og indtjening i 2017

Bilforhandleren Andersen & Martini kan se tilbage på et 2016 med en stor fremgang i omsætningen og en fordobling af overskuddet. Fremgangen ventes at fortsætte i 2017, hvor nye bilmodeller vil bidrage til øget aktivitet.



En kraftig vækst i bilsalget slår positivt igennem ned gennem 2016-regnskabet, som viser en omsætning på 989,6 mio. kr. mod 811,9 mio. kr. i 2015, og en forbedring af driftsresultatet, EBITDA, på 3,3 mio. kr. til 27,8 mio. kr.



Andersen & Martinis andel af nettoresultatet landede endvidere på 4,1 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i 2015, men trods fremgangen foreslås i lighed med de foregående ikke udlodning af udbytte.



I det forgangne år registrerede selskabet 5275 nye personbiler af mærkerne Opel, Kia, Peugeot eller Fiat, hvilket var 33,1 pct. flere end i 2015. Antallet af varebiler steg endvidere til 791 styk fra 563 styk, mens salget af brugte bliver blev øget med 659 til 3426 styk.



Lavere margin på bilsalg



Selskabets bruttomargin er trods den stigende omsætning faldet fra 11,5 pct. i 2015 til 11,0 pct. i 2016.



"Årsagen til faldet i bruttomarginen er, at omsætnings- og bruttoresultatstigningen hidrører fra bilsalget, som har lavere marginer end eftermarkedsomsætningen," begrunder Andersen & Martini i regnskabet, hvor resultatudviklingen kaldes for "tilfredsstillende".



Selskabet fortæller i regnskabet desuden, at aktivitetsniveauet og indtjeningen i de første måneder af 2017 har ligget lidt over niveauet for samme periode sidste år. Og aktivitet og indtjening ventes øget resten af året som følge af introduktionen af nye bilmodeller og effekten af effektivitetsforbedringer og gennemførte tiltag på omkostningssiden i 2016.



Andersen & Martini venter for 2017 et overskud før skat i størrelsesordenen 70-80 mio. kr., hvoraf salg af en ejendom i Lyngby ventes at bidrage med 60-70 mio. kr.



/ritzau/FINANS