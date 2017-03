Tobis-eventyr venter danske fiskere frem mod sankthans

Det har de senere år ikke været specielt lønsomt at fiske efter tobis i danske farvande.



Men netop offentliggjorte EU-kvoter for 2017 tyder på, at fiskerne går et gyldent år i møde.



De danske kvoter for tobis lyder på 458.000 ton.



Til sammenligning måtte fiskerne nøjes med 82.000 ton, og årets kvote er den største siden 2005.



Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er glad for udsigten til større indtjening i fiskerierhvervet.



Beregninger viser, at årets kvote har en samlet værdi i omegnen af 600 millioner kroner.



"Jeg har haft en rigtig god dialog med erhvervet i hele processen, og nu skal vi sammen sikre, at vi får det bedst mulige udbytte af kvoterne."



"Selv om det ikke lykkes at fiske alle kvoterne fuldt ud, ligger der rigtig mange millioner og venter forude for erhvervet," siger Esben Lunde Larsen.



Kvoterne forhandles på baggrund af anbefalinger fra biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).



Her lød meldingen allerede i februar, at bestanden af tobis var rigtig god.



Fiskeret af tobis begynder 1. april og fortsætter typisk frem til begyndelsen af juli. Det er hovedsageligt langs den jyske vestkyst og i Nordjylland, at man lander de største fangster.



Danmark sidder på 94 procent af den samlede tobiskvote i EU.



Tobis er ingen spisefisk, men anvendes i industrien til fremstilling af fiskemel og fiskeolie.



