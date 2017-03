Relateret indhold Tilføj søgeagent FirstFarms Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer FirstFarms

Firstfarms, der investerer i landbrug i Østeuropa, kom ud af 2016 med et underskud før skat på 12,5 mio. kr., efter at lave mælkepriser i store del af året gav udfordringer for selskabet.



I forhold til 2015 var der dog tale om en forbedring fra et underskud på 22,5 mio. kr. før skat.



"Firstfarms realiserede i 2016 et tilfredsstillende produktionsresultat med baggrund i udbytter i mark og effektivitet ved malkekvæg, men utilfredsstillende på indtjeningsevnen primært med baggrund i meget lave mælkepriser," skriver Firstfarms i regnskabet.



"De tre væsentligste faktorer, som påvirker resultatet, er høje høstudbytter, lave afgrødepriser og lave mælkepriser. Mælkeprisen har været historisk lav med baggrund i ubalance på verdensmarkedet, og salgspriserne på afgrøder har været lavere end budgetteret, hvilket dog er kompenseret af gode udbytter," uddybes det.



Mælkeprisen har påvirket resultatet med minus 7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016 og med minus 6 mio. kr. i forhold til sidste år, anføres det.



Resultatet for 2016 er også påvirket af en nedskrivning på jord på 3,6 mio. kr. i Rumænien.



Omsætningen steg i de forgangne år til 130,3 mio. kr. fra 111,8 mio. kr., hvilket bidrog til en forbedring i resultatet af primær drift til minus 2,8 mio. kr. fra et minus på 14,7 mio. kr. i 2015.



I 2017 venter Firstfarms et driftsresultat, EBIT, på 18-22 kr.



/ritzau/FINANS