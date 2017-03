Den tyske høreapparatproducent Sivantos - det tidligere Siemens Hearing - løftede i slutningen af sidste uge sløret for sit nye trådløse høreapparat, som officielt præsenteres ved den årlige messe hos den amerikanske brancheforening i Indianapolis i næste uge.



Dermed bliver der lagt yderligere til konkurrencen blandt verdens førende producenter, efter at de danske producenter Widex og William Demant Holding allerede sidste år lancerede nye trådløse produkter.



Det nye Sivantos-produkt lanceres under Signia-brandet og kommer til at gå under navnet Pure 13 BT, og ligesom tilfældet er hos William Demant Holding og Widex - og i øvrigt også har været det hos danske GN Hearing og amerikanske Starkey i flere år - tillader apparatet direkte streaming til iPhone baseret på den trådløse 2,4 GHz-teknologi.



"Det nye høreapparat fra Sivantos introducerer 2,4 GHz-teknologien som ventet, hvilket dermed gør selskabet til den femte af de seks store spillere i industrien, der har indarbejdet den teknologi i høreapparaterne. Det indsnævrer differentieringshullet til GN Hearing, der introducerede det første 2,4 GHz-apparat," skriver den norske bank DNB i en kommentar til lanceringen.



Den sidste spiller, der endnu ikke har lanceret et høreapparat med direkte 2,4 GHz-teknologi inkorporeret er verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, som dog også ventes at komme med et produkt i den klasse senere på året.



Det hører desuden med til historien, at Sonova har en stribe trådløse tillægsprodukter på markedet, der arbejder på 2,4 GHz-teknologien.



Nye tilpasningsmuligheder



En væsentlig funktion ved det nye Sivantos-høreapparat er også muligheden for tilpasninger fra hjemmet gennem direkte trådløs kontakt med en audiolog gennem en applikation, der følger med produktet.



Det er en teknologi, som blandt andet GN Hearing også arbejder på - og som formentlig vil blive en del af det kommende trådløse produkt fra det danske selskab, som også lanceres i 2017.



Og det er med til at lægge pres på den danske producent, lyder det fra DNB, der forventer, at GN Hearing også vil have en lignende funktion med i sit kommende trådløse høreapparat - den femte generation af høreapparater på 2,4 GHz-teknologien fra selskabet.



"Vi noterer os, at Sivantos bliver det første selskab til at tilbyde "remote fitting" - kaldet Telecare - en introduktion af den formodede næste industristandard før GN Hearing, skriver DNB, der frygter at GN Hearings lancering kan blive en skuffelse, fordi også William Demant og Sonova arbejder på løsninger inden for online tilpasning."



Stadig pusterum i forhold til VA



En afgørende salgskanal for de trådløse høreapparater er den offentlige amerikanske af slagsen Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til amerikanske militærveteraner.



Her er brugergruppen generelt yngre end de traditionelle høreapparatbrugere, og derfor værdsættes trådløse funktioner højt.



Det er en af forklaringerne på, at GN Hearing, der har haft et teknologisk forspring gennem de seneste år på den trådløse platform, har haft meget stor succes hos VA, der udgør omkring 20 pct. af det samlede amerikanske marked.



Men da VA kræver, at nye produkter skal have været på markedet i en vis periode, inden de kan lanceres i et af de to årlige lanceringsvinduer - den 1. maj og den 1. november - venter DNB ikke, at Sivantos vil nå en lancering allerede i maj, hvilket giver GN Hearing et mindre pusterum, idet det danske selskab formentlig også kan nå en VA-lancering i november.



I forvejen har William Demant Holding i november sidste år lanceret sit nye trådløse topprodukt i VA, og til maj ventes Widex at lancere sit nyeste produkt, der blev lanceret i december, i salgskanalen.



Dermed er konkurrencen meget stor, og den ventes kun at blive større i løbet af året.



"Vores hovedscenarie er fortsat, at GN præsenterer sin nye platform på Audiology Now-messen i Indianapolis den 5.-8. april - sammen med Sivantos. Derudover venter vi, at Sonova vil lancere sit nye 2,4 GHz-apparat i andet halvår, hvilket gør 2017 til et meget konkurrencepræget år, der kan presse de gennemsnitlige salgspriser," skriver DNB.



"Med den sene lancering, venter vi dog ikke, at Sivantos vil nå VA-lanceringsvinduet i maj, hvilket giver lidt pusterum for GN Hearing i VA-kanalen indtil novembervinduet," fortsætter den norske bank.



/ritzau/FINANS