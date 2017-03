Taxaformand: Uber er velkommen en anden gang

Det er en glædelig nyhed, at kørselstjenesten Uber vil lukke og slukke i Danmark.



Sådan lyder det fra John Lindbom, der er formand for Dansk Taxi Råd.



"Det kommer noget bag på mig," siger han.



"Men det er vi meget tilfredse med, for så har vi en konkurrent mindre, der har kørt på ulige vilkår i forhold til os andre."



"Det kan da kun være meget tilfredsstillende for den samlede branche," tilføjer John Lindbom.



Ifølge taxaformanden har branchen mistet omkring fem procent af omsætningen fredag og lørdag nat, efter at Uber kom til landet.



"Vi håber da at kunne genvinde noget af omsætningen. Det er svært at sige nøjagtig, men Uber har taget nogle kunder fra os. Så vi er utroligt tilfredse med, at de stopper," siger John Lindbom.



3F: Forventelig exit



Hos 3F Transport, der blandt andet organiserer taxachauffører, er overraskelsen imidlertid behersket.



Formand Jan Villadsen er efter eget udsagn mere overrasket over, at Uber nåede at være til stede i Danmark i mere end to år



"Det var forventeligt, at de har trukket sig. Uber var ulovlig, før der blev indgået forlig om den nye taxalovgivning, og den ville også være det efter den nye lovgivning."



"Hvis de reelt ønskede at blive her, så kunne de jo bare rette ind. Den ny lovgivning giver netop alle mulighed for at køre taxa, fordi monopolet bliver brudt," siger han.



Sikker på de kommer tilbage



Uber lukker 18. april. Men selskabets talsmand, Kristian Agerbo, afviser ikke, at man på et tidspunkt vender tilbage igen.



Og en eventuel tilbagekomst bliver hilst velkommen af taxaformand John Lindbom.



"For jeg er helt sikker på, at hvis Uber kommer tilbage til Danmark, vil det være på samme vilkår som os andre under den lovgivning, der nu engang er på taxaområdet," siger han.



Uber-chaufførerne i Danmark har bevæget sig på kanten af den gældende lovgivning, siden de i 2014 begyndte at tilbyde kørsel til københavnere.



Således blev seks af dem sidste sommer kendt skyldig i ulovlig taxakørsel, og senere nåede Østre Landsret til samme konklusion.



/ritzau/