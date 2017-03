Silvans og Starks ejer sat til salg

DT Group, der blandt andet står bag byggemarkedskæderne Stark og Silvan, skal finde nye ejere.



Det er den nuværende ejer, britiske Wolseley, der sælger fra som et led i den nye strategi, der blev sat i gang sidste år.



"Vi er i Norden i gang med en større strategiproces, og der er allerede taget nogle sunde valg, blandt andet at skære de ikke-rentable forretninger fra samt sætte Silvan, der kun står for 8 pct. af vores samlede omsætning, til salg. I hele denne proces har vi naturligvis også tænkt over vores ejerskab og været i tæt dialog med Wolseley omkring dette," siger Søren P. Olesen, der er direktør i DT Group, i en pressemeddelelse.



"Det er helt åbenlyst, at synergierne ikke er så store mellem Wolseley og DT Group i Norden, og med en ny ejer i løbet af 2017 vil vi stå utrolig stærkt med vores nye fokus, strategi og fremtidige forretning," siger han.



DT Group havde i det seneste regnskabsår en omsætning på 18,4 mia. kr. og fik et resultatet før skat og renter på 530 mio. kr.



/ritzau/FINANS