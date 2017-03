Elon Musk stifter endnu et firma: Vil forbinde din hjerne med computere

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to. -- Elon Musk (@elonmusk) 28. marts 2017

Elon Musk, manden bag Tesla og Space X, har begivet sig ud i endnu et stort projekt.Nu vil han forbinde små computere med menneskets hjerne for at hjælpe mennesker med at følge med maskiner og robotteknologi.Det skriver Wall Street Journal.Derfor har Elon Musk stiftet et nyt selskab, Neuralink. Virksomheden gør brug af en teknologi, som Elon Musk kalder "neural lace", der via bittesmå elektroder i hjernen skal blive i stand til at uploade og downloade tanker.Den omtalte kraniecomputer kan sandsynligvis hjælpe til at kurere hjernelidelser i første omgang, men også til at undgå, at menneskeheden bliver overrumplet af kunstig intelligens og robotter.Ifølge Wall Street Journals oplysninger er det meningen, at den 45-årige forretningsmand skal have en aktiv og vigtig rolle i virksomheden.Men med to teknologivirksomheder i forvejen er der nok at se til for Elon Musk, og det erkender han også selv i et tweet:Det er endnu uvist, hvilke produkter Neuralink helt specifikt vil lave.