Landbruget frygter at tabe 10 milliarder på brexit

For dansk landbrug kan det blive særdeles dyrt, når Storbritannien forlader EU.



Den danske fødevaresektor frygter at miste eksport for op mod ti milliarder kroner, hvis ikke EU får en aftale på plads inden foråret 2019, som er den officielle deadline for forhandlingerne.



Derfor har interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer et klart budskab med, når den mandag mødes med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der har bedt om erhvervslivets bidrag til den danske forhandlingslinje.



Allerede nu bør EU tænke i en overgangsaftale, der sikrer, at Storbritannien ikke ryger helt ud af handelssamarbejdet.



- Hvis Storbritannien ryger ud af EU, så ryger vi tilbage til reglerne fra før EU, forklarer administrerende direktør Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer.



- Vi vil så kunne se frem til toldsatser på 30 til 40 procent for nogle kategorier. Varerne vil blive så dyre, at briterne ikke vil købe dem, forudser hun.



Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer til at sikre, at Storbritannien forbliver en del af EU's toldunion. Til gengæld kan briterne få lov at sætte kvoter for arbejdskraftens frie bevægelighed, lyder organisationens forslag.



Den danske fødevareeksport til Storbritannien er på samlet 13 milliarder kroner, oplyser Karen Hækkerup.



/ritzau/