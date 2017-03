Vestas fejrer ny vingefabrik i Indien med hensigtsaftaler

Vestas har i weekenden fejret åbningen selskabets nye vingefabrik i delstaten Gujarat i Indien.



Fabrikken er blevet opført på godt 15 måneder, efter at Vestas' top lovede Indiens premierminister, Narendra Modi, at satse på landet.



Vestas har samtidig underskrevet hensigtserklæringer med delstatens regering om at opføre vindprojekter i løbet af de næste tre-fire år. Der er dog endnu ikke tale om faste og ubetingede aftaler, skriver det indiske nyhedsbureau ANI.



/ritzau/FINANS