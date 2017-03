Snapchat vil inden få år overhale Twitter og Yahoo på annoncer

Den for nyligt børsnoterede beskedtjeneste Snapchat forudser en omsætning, der inden 2019 runder 3 mia. dollar. Hvis forudsigelsen holder stik, vil Snapchat overhale kendte medier som Twitter og Yahoo på annonceindtægter.



Det skriver Financial Times.



Omsætningen skal især opnås ved at få fat i markedet for unge under 24, der er svære at nå via de traditionelle kommunikationsveje. Mere end halvdelen af Snapchats brugere er således under 24, mens det eksempelvis for Facebook og Google-ejede Youtube er henholdsvis 23 pct. og 17 pct.



Flere store mærkevareselskaber kunne da også godt tænke sig en rival som Snapchat til at udfordre Facebook og Google. De to giganter står nemlig for hele 58 pct. af verdens mobilreklamemarked, der i alt udgør 141 mia. dollar.



- Du hører ofte marketingsafdelinger sige, at er ukomfortable ved at bruge en så stor del af reklameforbruget på bare to medier. Hvis der kan komme en tredje eller fjerde spiller er de interesseret i at sprede forbruget udover duopolet, siger Cathy Boyle, der er analytiker hos Emarketer, til The Guardian.



Snapchat gik for nylig på børsen med en markedsværdi på 22 mia. kr.



/ritzau/FINANS