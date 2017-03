Novo lancerer nyt hurtigtvirkende insulin i Canada

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Novo Nordisk

Novo Nordisk har lanceret sit nye hurtigtvirkende insulin, Fiasp, på det canadiske marked. Det sker i kølvandet af godkendelsen 6. januar, skriver Novo i en meddelelse.



Der er tale om det første nye måltidsinsulin, der lanceres i Canada i ti år.



Fiasp er et ekstrahurtigtvirkende insulin baseret på insulin Aspart, der også er grundstenen i Novolog/Novorapid, som længe var Novo Nordisks bedst sælgende diabetesmiddel, indtil det blev overhalet af GLP-1-analogen Victoza.



Fiasp har i kliniske studier vist bedre blodsukkerkontrol end Aspart.



I Europa blev Fiasp godkendt i januar, mens det har mødt modvind i USA.



Novo oplyste dog i sit årsregnskab i februar, at det vil genindsende registreringsansøgning for Fiasp inden for de næste tre måneder.



/ritzau/FINANS