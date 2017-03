Opdateret 09.34 - Adm. direktør for auktionshuset Lauritz.com, Mette Rode Sundstrøm, har meddelt selskabets bestyrelse, at hun i 2017 vil træde tilbage som topchef.Det meddeler Lauritz.com i en fondsbørsmeddelse.Mette Rode Sundstrøm fortsætter, indtil en ny topchef er fundet, skriver det børsnoterede auktionshus.Planen er, at hun skal ind i bestyrelsen hos Lauritz.com i stedet, efter at have været 16 år i selskabet, heraf 12 som topchef."Jeg er taknemmelig for at have deltaget i Lauritz.coms fantastiske rejse i de seneste 16 år. Lauritz.com startede et paradigmeskifte i den internationale auktionsbranche, da vi i 1999 - som det første auktionshus i verden - gik fra fysiske til online auktioner. Bengt (bestyrelsesformanden og hendes mand, Bengt Sundstrøm, red.) og jeg har, med vores kompetente organisation, bygget Lauritz.com op som first mover inden for onlineauktioner," siger Mette Rode Sundstrøm i meddelelsen og begrunder sin afsked:"Jeg tror på, at vi nu har brug for en mere procesorienteret topchef-profil til at fortsætte den operationelle udrulning af Lauritz.com internationalt ved at skalere vores systemer og optimere vores processer og indtjening.""Det vil også give mig mulighed for at give mit bedste til Lauritz.com i en ny, mere strategisk rolle i bestyrelsen," tilføjer hun.Lauritz.com blev børsnoteret i Sverige i sommers, men har været gennem en turbulent tid. Aktien er siden noteringen faldet med omkring 50 pct.Nu går man så på jagt efter en ny topchef til at tage over efter Mette Rode Sundstrøm."Mette har arbejdet for Lauritz.com i 16 år, heraf 12 som topchef. Hun har gjort et formidabelt arbejde i at stå i spidsen for og opbygge Lauritz.coms koncept, identitet og netværk af auktionshuse. Vi har altid delt Lauritz.coms vision om at demokratisere auktionsverdenen og gøre kunst, design og antikviteter tilgængelige for den moderne forbruger," udtaler formand og ejer Bengt Sundstrøm."Mettes stærke fokus på diversitet blandt vores kunder og auktionsudvalg har været et vitalt succeskriterie for vores vækst. Jeg respekterer til fulde hendes ambition om at overdrage det daglige lederskab til en ny topchef, hvilket vil frigive tid til Mette til at udvikle sin nye rolle i Lauritz.com til at udnytte sine mere strategiske egenskaber og iværksætterevner," fortsætter Bengt Sundstrøm og fastslår, at forventningen er at have en ny topchef på plads i løbet af 2017.