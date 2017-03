Mærsk/Seaintel: Ratesucces 1. april er særligt vigtig

Alliance: Medlemmer før: Medlemmer per 1. april 2017: 2M Maersk Line, MSC Maersk Line, MSC, Hamburg Süd (på vej til at blive købt af Maersk Line), Hyundai Merchant Marine Ocean Alliance CMA CGM, China Shipping, United Arab Shipping (som "Ocean Three") CMA CGM, APL (på vej til at blive købt af CMA CGM), Cosco Shipping (fusion af Cosco og China Shipping), Evergreen, OOCL The Alliance - Hapag-Lloyd, UASC (på vej til at blive købt af Hapag-Lloyd), Yang Ming, Mitsui OSK, K-Line, NYK Line G6 Hapag-Lloyd, APL, OOCL, Mitsui OSK, NYK, Hyundai Merchant Marine CKYHE Cosco, Yang Ming, K-Line, Hanjin (nu konkurs), Evergreen

Når kalenderen skifter til april, er der ikke bare tale om en ny måned for containerbranchen, men en helt ny æra. Her træder de nye, store alliancer mellem rederierne nemlig i kraft, og derfor er der ekstra fokus på, hvordan markedet udvikler sig.I løbet af 2017 har fragtraterne, målt på spotrateindikatoren SCFI, været konstant nedadgående trods talrige forsøg fra rederierne på at hæve dem. Succesraten for prisstigningerne har været "markant" lavere end i de foregående år, viser data fra SCFI, som analysehuset Seaintel har kigget nærmere på. Det tyder på mindre prisdisciplin blandt rederierne.I forbindelse med opstarten af de nye rederialliancer vil der derfor blive holdt særligt øje med, om det hjælper shippinggiganterne som Maersk Line, CMA CGM og Hapag-Lloyd med at holde fragtraterne oppe på de tunge ruter. De har nemlig stort set alle meldt en stribe prisstigninger ud per 1. april.- Det bliver en vigtig lakmusprøve. Succes for disse prisstigninger vil stadig betyde lavere stigningsrate i 2017 sammenlignet med de sidste fire-fem år, men det vil i det mindste signalere beslutsomhed fra rederierne, skriver Seaintel.Set i det længere perspektiv er raterne godt nok på pæne niveauer - og på nogle ruter op til fire gange så høje som på samme tidspunkt i 2016 - men signalværdien i gentagne mislykkede prisstigninger er ikke god, påpeger analyshuset.- Mislykkedes det at få ratestigninger (per 1. april) vil det så alvorlig tvivl om fragtrateudviklingen i 2017 - ikke ud fra udbud og efterspørgsel, men ud fra spilteori og rederiernes opførsel, skriver Seaintel.Maersk Line har varslet en pris på 1050 dollar per tyvefodscontainer fra Asien til Nordeuropa. Til sammenligning var gennemsnitsprisen i markedet på 815 dollar sidste uge efter et gradvist fald fra 1168 dollar ved nytår, viser tal fra SCFI.Oversigt over de gamle og nye rederialliancer:/ritzau/FINANS