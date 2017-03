Novo Nordisks store amerikanske konkurrent Eli Lilly vil i 2017 investere 85 mio. dollar i en udvidelse af sin produktion af penne til det succesrige diabetes 2-middel Trulicity.



Investeringen er del af samlet investering på 850 mio. dollar øremærket Eli Lillys amerikanske aktiviteter i 2017, oplyste selskabet fredag eftermiddag.



Trulicity har siden diabetesmidlets lancering i slutningen af 2014 vundet hastigt frem på det amerikanske marked, og havde i februar en markedsandel på 30,2 pct. af det totale amerikanske GLP-1-marked mod 28,7 pct. i januar.



Novos Victoza sad på 47,2 pct. i februar mod 48,1 pct. i januar.



Selv om Victoza stadig vokser volumenmæssigt i USA, sker det ikke i samme væksttempo som Trulicity, der siden lanceringen har medvirket til at udbygge markedet for de såkaldte GLP-1-analoger, således at flere og flere patienter, nu benytter GLP-1-medicin.



/ritzau/FINANS