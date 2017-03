Investeringsbank løfter kursmålet på G4S med 13 pct.

G4S-aktien har fået løftet sit kursmål af analytikerne i RBC Capital Markets. Det nye kursmål lyder på 30,08 kr. og er 13 pct. højere end det tidligere mål på 26,58 kr., viser data fra Bloomberg.



G4S-aktien fik et gevaldigt løft tidligere på måneden, da årsregnskabet for 2016 viste lovende takter og blev belønnet med en kursstigning på 13 pct. i løbet af få dage. Siden er den dalet marginalt, og fredag kostede G4S-aktien 25,60 kr.



Siden regnskabet har også analytikere i Nordea, ABG Sundal Collier, UBS, SEB, Jefferies, Credit Suisse og Stifel hævet deres respektive kursmål for sikkerheds- og servicekoncernen, der er noteret både i London og Købehavn.



/ritzau/FINANS