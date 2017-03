Bjarke Ingels skal tegne pandaanlæg til Københavns Zoo

Den verdensberømte, danske arkitekt Bjarke Ingels' tegnestue BIG skal sammen med landskabsarkitekterne Schønherr designe et pandaanlæg til den zoologiske have i København.



Det skriver Berlingske søndag.



Der har været et godt samarbejde med havens dyrepassere, fortæller Sanne Slot Hansen fra Schønherr til avisen. Hun har været hovedarkitekten bag de grønne områder i anlægget.



"Man kan kalde det en stejl læringskurve, når man skal arbejde med et dyr, man fra starten ikke ved så meget om, men vi har haft et rigtig godt samarbejde med Zoos dyrepassere."



"I gamle dage var der stor afstand mellem dyr og publikum, og i dag lægger man meget vægt på, at man ikke bare står og ser på et dyr, men drages ind i det landskab, som det naturligt ville færdes i," siger hun.



Anlægget skal placeres, hvor det gamle elefanthus er nu. Set oppefra danner det nye anlæg yin- og yang-tegnet.



"Jeg tror ikke, at vi kan gøre os begreb om, hvor meget det betyder for kineserne, at vi har indarbejdet yin og yang, som jo er sort og hvidt ligesom pandaerne."



"Det bliver efter min mening det mest æstetiske og smukke pandaanlæg i verden," siger direktør i København Zoo, Steffen Stræde, til Berlingske.



Han er nu på i gang med at kontakte fonde og investorer, som kan tænkes at ville være en del af projektet. Anlægget kommer nemlig til at koste mellem 125 til 150 millioner kroner.



Der er blevet gjort meget ud af, at publikum skal føles sig tæt på dyrene - også i den café, der hører til, fortæller Bjarke Ingels.



"Man kommer til at sidde med elefanterne på den ene side og pandaerne på den anden, og vi har sænket gulvet, så både børn og voksne kommer i øjenhøjde med dyrene," siger han til Berlingske.



Anlægget forventes ifølge avisen at stå færdigt 2018. Det er om cirka to år, at den zoologiske have efter planen får pandaer i haven.



Bjarke Ingels står blandt andet bag VM Bjerget og 8-Tallet i Ørestad.



/ritzau/