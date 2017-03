Uber suspenderer førerløse biler efter uheld i Phoenix

Relateret indhold Tilføj søgeagent Uber

Volvo

Google Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Alphabet

Google

Uber

Volvo

Kørselstjenesten Uber har suspenderet sit projekt med førerløse biler på ubestemt tid.



Det sker, efter at et køretøj kørte galt på en vej i den amerikanske delstat Arizona lørdag, oplyser det lokale politi.



Ifølge Uber kom ingen til skade ved ulykken.



Alligevel valgte virksomheden altså at indstille kørslen med de førerløse biler, der ruller gennem gaderne i delstaten Arizona samt byerne Pittsburgh og San Francisco.



"Vi fortsætter arbejdet med at efterforske den her episode," skriver en talskvinde for Uber i en e-mail.



Det oplyses ikke, hvor længe projektet vil være indstillet.



Ulykken fandt sted, da føreren af en anden bil "ikke formåede at give plads" til Uber-køretøjet, mens den drejede, siger Josie Montenegro, der er talskvinde for politiet i Tempe, der ligger i det østlige Phoenix.



"Bilerne kørte sammen, og det medførte, at det automatiske køretøj rullede om på siden. Ingen fik alvorlige skader ved ulykke," siger hun i en e-mail.



Uber-bilen var af mærket Volvo.



Der sad faktisk to personer i den førerløse Volvo, men det var to såkaldte sikkerhedschauffører.



Bilen var således i "kør selv"-tilstand, oplyser Uber.



Det er ikke første gang, at en selvkørende bil kører galt. En af Googles selvkørende biler ramte sidste år en bus, da den prøvede at undvige en forhindring på vejen.



Da Uber første gang lancerede sine selvkørende biler i byen Pittsburgh, sagde firmaet, at selvkørende biler "kræver menneskelig indblanding i visse tilfælde - deriblandt dårligt vejr".



Firmaet sagde også, at den selvkørende teknologi ville kunne reducere antallet af ulykker på vejene.



Uber er for nylig blevet sagsøgt, fordi det ifølge Googles moderselskab, Alphabet, har stjålet teknologi til selvkørende biler.



/ritzau/Reuters