McDonalds tjener fedt på franchise og ejendomssalg

De seneste år har McDonalds i Danmark fravalgt selv at drive en lang række restauranter og solgt dem til franchisetagere. Og det har været en særdeles god forretning.



I 2016 steg overskuddet i fra McDonalds danske forretning med ikke mindre end 51 pct. til 132 mio. kr. Det på trods af, at omsætningen faldt med over 100 mio. kr. til 314 mio. kr.



"Faldet i omsætningen kan hovedsageligt tilskrives den strategiske beslutning fra ledelsen om at genfranchise 12 restauranter i løbet af 2015 og de sidste fire i 2016."



"På den baggrund faldt omsætningen fra McDonalds-ejede restauranter med 67 pct. Det blev delvist opvejet af øget omsætning fra franchises på 19 pct.," skriver McDonald's i sit regnskab.



Mens omsætningen er faldet betydeligt er overskuddet altså steget betydeligt, da franchise-tagere betaler for fornøjelsen af at drive burgerrestauranterne.



Samtidig skal McDonalds ikke stå for udgifterne. Derfor er selskabets antal ansatte mere end halveret til 134 i 2016 og lønudgifterne dermed også nært halveret.



Og så er der kommet penge ind fra salget af bygningerne.



"Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende," skriver McDonalds Danmark i sit regnskab.



Selskaber skriver samtidigt, at system wide sales, der dækker over salget i både selvejede og franchisetageres restauranter, steg med 6,3 pct. sidste år.



Hvad den samlede omsætning er, skriver selskabet ikke.



McDonald's har internationalt været i søgelyset for at have unddraget sig skat. I Danmark er det stigende overskud dog også endte i en større skattebillet.



De danske aktiver betalte 34,5 mio. kr. i skat i 2016, svarende til 21 pct. af overskuddet.



Moderselskabet er dog ikke gået brødflove fra bordet sidste år. Regnskabet viser, at der i 2016 er betalt 180 mio. kr. i dividende til McD Europe Limited.



/ritzau/