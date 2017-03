Udvalg anbefaler markedsføringstilladelse til Novos Refixia

Udvalget for humanmedicinske lægemidler (CHMP) ved Det Europæiske Lægemiddelsagentur (EMA) har tildelt Novo Nordisks Refixia en positiv udtalelse og anbefaler en markedsføringstilladelse.



Det skriver Novo Nordisk i en fondsbørsmeddelelse.



Analytiker Søren Løntoft i Sydbank ser positivt på meddelelsen



"Det er et middel som efter min vurdering gradvist vil vinde markedsandele i markedet for behandlingen af hæmofili B, som tæller 70.000 patienter (på verdensplan), er på cirka 5 mia. kr. (på verdensplan) og de seneste 5 år er vokset med 12-13 pct. årligt," siger han.



Han mener også, at midlet uden tvivl i nogen grad vil kompensere for den forventelige tilbagegang for Novos hæmofili-forretning de kommende år med udsigten til øget konkurrence til Novoseven fra ACE 910 fra Roche.



CHMP anbefaler en markedsføringstilladelse til Refixia til unge og voksne med hæmofili B. Til grund for anbefalingen ligger resultater fra udviklingsprogrammet paradigm, hvor 115 børn og voksne med hæmofili B, der tidligere havde modtaget behandling, blev behandlet med Refixia, skriver Novo Nordisk.



"Vi er glade for den positive udtalelse om Refixia som repræsenterer en væsentlig milepæl i vores indsats for at udvide behandlingsmulighederne for mennesker med hæmofili," siger Mads Krogsgaard Thomsen, der er koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk, og tilføjer:



"Vi er overbevist om, at Refixia med sin stærke kliniske profil vil give mennesker med hæmofili B bedre beskyttelse mod blødninger, også i skadede led, og en generelt forbedret livskvalitet."



/ritzau/FINANS