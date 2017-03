Novo et skridt nærmere vigtigt markedsføringsargument for Tresiba

Novo Nordisk kan se frem til at få en vigtig tilføjelse på indlægssedlen for sit langtidsvirkende insulin Tresiba. De europæiske sundhedsmyndigheder anbefaler at opdatere indlægssedlen med data fra de kliniske studier Switch 1 og 2.



Studierne viste, at type 1- og type 2-diabetikere, der bruger Tresiba, får færre bivirkninger i form af et for lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi, end hvis de bruger verdens mest benyttede insulin, Lantus fra Sanofi.



"Vi indsendte ansøgningen til EMA i november 2016 og er meget glade for, at vi allerede nu har fået en positiv udtalelse om opdatering af indlægssedlen," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk ifølge en meddelelse.



Den positive udtalelse fra sundhedsmyndigheden sendes nu videre til endelig afgørelse i EU-Kommissionen, som står for godkendelse i EU.



Novo Nordisk forventer at modtage den opdaterede markedsføringstilladelse i andet kvartal af 2017.



/ritzau/FINANS