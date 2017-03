ALK-direktør: Svært at vurdere potentialet for allergibehandling i børn

Starter tilsvarende studier i USA og Europa



Det er svært at afgøre potentialet for ALK-Abellós tabletvaccine mod husstøvmideallergi i børn, selv om også de helt unge ofte rammes af allergi.Det fortæller ALK Abellós forskningsdirektør Henrik Jacobi, efter at ALK's japanske partner Torii har indsendt en ansøgning om at udvide brugen af selskabernes tabletvaccine, Miticure, så den nu også kan bruges på børn helt ned til femårsalderen med allergisk rhinitis forårsaget af husstøvmider.I forvejen er Miticure godkendt til behandling af allergipatienter i alderen 12 til 64 i Japan, men hvor meget ekstra salg den nye gruppe af helt uge patienter på 5-11 år kan bidrage med, må tiden vise."Jeg tror, at det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, så det vil jeg afholde mig fra at komme med et bud på. Men der er en ret stor hyppighed af husstøvmideallergi blandt børn på fem år og opefter. Spørgsmålet er så, hvor mange børn, der vil komme i behandling. For behandling af børn er et andet "game" end behandling af dem, der er lidt større og mere bevidste," siger Henrik Jacobi.Han anslår, at omkring 1 mio. japanske børn i alderen 5-11 år har husstøvmideallergi. Heraf kunne en tiendedel, eller 100.000, potentielt komme i behandling med Mitizax.