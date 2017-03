Udlejning af ejendomme redder Silkeborg-regnskab

Koncernen bag fodboldklubben Silkeborg kom ud af 2016 med et overskud på 3,7 millioner kroner. Det svarer til forventningerne, oplyser klubben fredag.



Det er dog ikke fodboldforretningen, som giver overskud. Tværtimod giver driften af Silkeborgs fodboldhold underskud.



Underskuddet bliver dækket af andre indtægter, hvoraf 3,5 millioner kroner kommer fra en værdistigning i selskabets ejendomsportefølje, Papirfabrikken.



"I forhold til forventningerne rammer vi midt i skiven. Vi havde forudsagt et resultat før ejendomsværdistigninger på mellem minus tre og plus tre millioner kroner, og resultatet ligger præcist midt i."



"Vi glæder os over at have sorte tal om end beskedne i et år, hvor vi tilbragte halvdelen af tiden i den næstbedste række."



"Vi har endda formået at reducere underskuddet på fodbold, selv om det stadig er for stort," siger Silkeborg-direktør Kent Madsen til klubbens hjemmeside.



Bygger nyt stadion



Koncernen bag fodboldklubben driver to aktiviteter. Det er selve fodboldforretningen og udlejning af erhvervsområdet Papirfabrikken i hjertet af byen ved Gudenåen.



Mens fodbold giver underskud, ligger overskuddet på ejendomsforretningen stabilt højt. Det er dog koncernens mål at skaffe balance i fodboldøkonomien senest i 2018.



En af de fremtidige muligheder for øget indtjening er byens nye stadion, Jysk Park. Det indvies efter planen inden næste sæson.



Silkeborg træder ind i nedrykningsspillet i Superligaen med 30 point efter en niendeplads i grundspillet.



"Det har både været et travlt år og et sportsligt godt år med oprykning og stabilisering i Alka Superligaen."



"Vi har haft travlt med byggeriet af Jysk Park. Alt forløber planmæssigt, og vi glæder os til at tage det i brug fra starten af næste sæson."



"Desuden har vi arbejdet med at få realiseret udviklingsmulighederne på Papirfabrikken, herunder opførelsen af et 70 meter højt højhus," siger Kent Madsen.



I 2017 er der udsigt til et resultat på mellem nul og et overskud på seks millioner kroner.



/ritzau/