Allianz Global beskriver Genmab som et attraktivt opkøb

Genmab er blandt de biotekselskaber, som vil kunne få de helt store drenge i branchen til at få milliarderne til at rulle igen. Det mener man i fonden Allianz Global Investors, der har mere end 480 mia. dollars under forvaltning, skriver Finans.



"Genmab er helt klart blandt de selskaber, som kunne være et attraktivt opkøb for de store medicinalselskaber," siger John Schroer, chef for health care-området i Allianz Global Investors, i et interview med Finans.



Rygterne om, at det danske biotekselskab kan ende på udenlandske hænder, er over årene løbende blusset op, men de er hurtigt blevet manet til jorden igen.



Mange har nemlig igennem tiden ment, at Genmabs store partnerskabsaftale med amerikanske Johnson & Johnson for kræftmidlet Darzalex kunne være en barriere. Men de seneste års enorme opkøb af både medicinal- og biotekselskaber skyder nu en hvid pil igennem den argumentation.



"Medivation havde et partnerskab med Astellas Pharma om Xtandi, men det afholdt ikke Pfizer fra at købe selskabet," siger John Schroer.



"Førhen var det sådan, at når et selskab havde en stor partnerskabsaftale, blev de i realiteten aldrig solgt. Sådan er virkeligheden ikke længere," siger John Schroer.



Medivation blev i sommeren 2016 solgte for 14 mia. dollars, og selskabets førende projekt var kræftvaccinen Xtandi til behandling af knoglemarvskræft.



