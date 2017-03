Novo-fond på vej med mia til diabetescentre

Sidste år besluttede Novo Nordisk Fonden, at man ville fordoble den sum, som man årligt uddeler til forskningsprojekter og andre formål, der kan forbedre menneskers helbred og velfærd.



Det har man i den grad levet op til, for fra at have uddelt knap en milliard kroner i 2015, løb de samlede bevillinger sidste år op i 4,2 mia. kr.



Det skyldes i høj grad de knap tre mia. kr. som er givet i støtte til Steno Diabetes Center Copenhagen.



Et center, der bliver det første af en række centre rundt om i landet, hvor man samler ekspertise omkring diabetes.



"Ved at styrke diabetesindsatsen i hele landet vil vi gerne medvirke til at sikre, at alle patienter opnår en behandling i verdensklasse og af samme høje kvalitet, uanset hvor i landet de bor," siger bestyrelsesformanden for fonden, Sten Scheibye



Foruden centret i København er der fremskredne planer om lignende centre i Aalborg, Aarhus og Odense, ligesom man er i dialog med Region Sjælland om en decentral model.



Det betyder, at Novo Nordisk Fonden formentlig igen vil sætte ny uddelingsrekord i år.



Fonden deler dog også penge ud til mange andre formål, der ikke direkte har noget med diabetes at gøre.



Novo Nordisk Fonden modtager hvert år tusindvis af ansøgninger om støtte til forskningsprojekter, og sidste år resulterede det i uddelinger for i alt 848 mio. kr.



"Vi har i 2016 tilføjet nye forskningsprogrammer inden for blandt andet lægevidenskabelig grundforskning, almen medicin og sygepleje, og det er planen fortsat at udvikle antallet af udbudte programmer i de kommende år," siger Birgitte Nauntofte, der er direktør for fonden.



Novo Nordisk Fonden får sine penge fra Novo A/S, der både har en stor aktiepost i Novo Nordisk og Novozymes, men også investerer i andre virksomheder.



Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 mia. kr.



