Mærsk-direktør: Nordsøaftale understøtter vores vækstplaner

Maersk Oil kan strege flere punkter på sin ønskeliste af, efter at aftalen med regeringen om de nye vilkår for olie og gas i Nordsøen kom på plads onsdag. Mærsk-datterselskabet gør sig klar til at genopbygge Tyra-feltet og kigger også gerne på nye muligheder.



"Det er en vigtig aftale for vores forretning, fordi især den nordlige del af Nordsøen (inden for Danmarks havgrænser, red.) ser vi et stort potentiale i," siger Martin Rune Pedersen, driftsdirektør i Maersk Oil og tidligere chef for de danske aktiviteter, til Ritzau Finans.



"Vi har nu et megaprojekt med at genopbygge Tyra, men vi vil også sætte teams i søen, som skal arbejde på det fremtidige potentiale. Der kan Tyra være katalysator for en yderligere udvikling," siger direktøren.



Tyra-feltet har tidligere været anslået til at koste 30 mia. kr. at genopbygge. Det tal vil Martin Rune Pedersen ikke helt bekræfte.



"Det er i den størrelsesorden. Vi taler om et tocifret milliardbeløb, men vi kan ikke være konkrete endnu, fordi vi er stadig i en detaljeret designperiode. Når vi har været igennem et udbud og har projektet klar i slutningen af året, har vi også tal for den præcise omkostning og de reserver, der følger med," siger Maersk Oils driftsdirektør.



Maersk Oil er midt i en strategiproces, hvor der skal findes en "ny strukturel løsning" for ejerskabet af datterselskabet og de andre energitunge aktiviteter i A.P. Møller-Mærsk inden udgangen af 2018. Det kan indebære salg, børsnoteringer eller en form for fusion.



At der nu ligger en foreløbig plan for Tyra-udviklingen, som også kan give nye muligheder i Nordsøen, er derfor et gavnligt skridt i den proces.



"Det lægger sig fuldstændig op af vores strategi og vores lyst til at investere i olie og gas i vores eget hjemmeområde."



"Det, at have Tyra på plads, gør, at både potentialet i de eksisterende felter og fund og i fremtidige fund nu får adgang til den infrastruktur, og det er kritisk, for der er sandsynligvis ingen af de andre felter, der i sig selv kunne bære så store omkostninger," siger Martin Rune Pedersen.



Maersk Oil regner med at lukke ned for Tyra i slutningen af 2019 og genåbne i starten af 2022. Derefter ventes feltet at levere gas frem til mindst 2042.



