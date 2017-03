Schouw & Co.-koncernens fiskefoderproducent, Biomar, er på vej til at investere 300 mio. kr. i at bygge en fabrik i Australien.



Selskabet venter nu på godkendelse fra de australske myndigheder, fortæller Schouw i en pressemeddelelse.



- Vækst er et nøgleord - både for os og for branchen som helhed. Det globale marked for akvakultur har nu rundet 400 mia. kr. og vokser årligt med 5-6 pct. Det betyder selvsagt, at også vi skal øge vores kapacitet, siger Biomar Groups administrerende direktør, Carlos Diaz, i meddelelsen.



Det er ventet, at fabrikken i Australien står klar i slutningen af 2019 og vil få en kapacitet på 110.000 ton fiskefoder om året.



Til sammenligning producerede Biomar sidste år 996.000 ton fiskefoder i 2016 og venter et løft på 200.000 ton i 2017.



Sidste år åbnede Biomar en ny fabrik i Tyrkiet med en kapacitet på 50.000 ton, og i år færdiggøres Biomars anden fabrik i Kina i byen Wuxi nær Shanghai, som også får en årlig kapacitet på 50.000 ton.



Samtidig udvider Biomar kapaciteten på sin norske fabrik nord for Stavanger med 140.000 ton om året. Udvidelsen i Norge udgør en investering på en 500 mio. kr.



Den kommende fabrik i Australien vil ikke få væsentlig betydning for Schouw-koncernens indtjening før 2020.



