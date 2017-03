Flemming Østergaards advokat vil anke dom til Højesteret

Opdateret 09.52 - Den langstrakte sag om kursmanipulation med Parken-aktier kan ende med at skulle hele vejen op til Højesteret.



Advokat Sysette Vinding Kruse, som er forsvarer i sagen for Flemming Østergaard, siger til Finans, at hun vil forsøge at få sagen op i Højesteret. Til Ritzau oplyser hun, at hun med "100 procents sikkerhed" vil forsøge at dommen hele vejen til Højesteret.



"Jeg er dybt chokeret. Jeg synes, dommen er forkert. Nu må vi forsøge at få den i Højesteret. Han har ikke haft noget som helst med de konkrete handler at gøre," siger Sysette Vinding Kruse til Ritzau og fortsætter:



"Jeg forstår det ikke. Der er domfældt i forhold, som han slet ikke har haft noget med at gøre. Nu må vi hjem og læse dommen."



Flemming Østergaard er på forretningsrejse og var derfor ikke til stede i retten torsdag, hvor dommen faldt. Den tidligere formand er idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel i sagen.



Også direktør Jørgen Glistrup, der var administrerende direktør i selskabet, er idømt halvandet års fængsel i sagen.



De to kendte erhvervsmænd har gjort sig skyldig i grov kursmanipulation, fastslår Østre Landsret.



Samtidig får Don Ø konfiskeret 9 mio. kr., mens Jørgen Glistrup får konfiskeret 800.000 kroner.



For at få sagen i Højesteret, skal forsvareren anmode om tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.



Retsformanden i Østre Landsret oplyser, at de tre juridiske dommere og de tre lægdommere er enige om resultatet.