Société Générale sænker Novo-kursmål med 9 pct

Société Générale har sænket sit kursmål for Novo Nordisk-aktien til 200 kr. fra 220 kr.



Det fremgår af Bloomberg News.



Finanshuset gentager sin anbefaling "sælg".



Senere torsdag holder Novo Nordisk generalforsamling. Af indkaldelsen fremgår det, at der i år ikke blot skal stemmes om årligt tilbagevendende begivenheder såsom valg til bestyrelsen samt godkendelse af årsregnskabet og vedtagelse af udbytte.



To aktionærer har derudover fremsat forslag om gratis parkering og borddækning.



Forslagene støttes ikke af bestyrelsen.



/ritzau/FINANS